Irmão gêmeo de Alok, DJ Bhaskar se casa em cerimônia na Tailândia

O DJ Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, se casou com a namorada, a influenciadora Carol Cola, em uma cerimônia à beira do mar na Tailândia, no sábado (4). Segundo informações da revista Caras, o lugar escolhido para o momento especial foi a ilha de Koh Phagan.

Nas redes sociais, Alok compartilhou um álbum com fotos inéditas da celebração romântica, que aconteceu ao ar livre em uma praia.

Nas imagens, o DJ mostrou seu look pousando ao lado da esposa, Romana Novais, e também dos noivos após a cerimônia. “Feliz em estar neste lindo casamento”, escreveu na legenda da publicação.

E completou: “Casamento do meu irmão gêmeo, Bhaskar, e da Carol Cola foi mágico! Feliz em estar presente nesse momento tão especial. Que Deus abençoe essa união e que sejam muito felizes. Amo vocês!”.

Bhakar, por sua vez, também comemorou a união com um post. “Melhor dia da minha vida. Vem comigo que a aventura está só começando, Carol. Te amo, amor da minha vida!”, disse ele na legenda.