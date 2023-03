Após término, Bruna Surfistinha rebate ex-marido: 'se eu bebesse um litro por dia, nem viva estaria'

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, está em embates com o ex-marido, Xico Santos, desde a separação em fevereiro deste ano. Nas redes sociais, o ex-casal vem trocando farpas desde o anúncio do fim do relacionamento. Na última sexta-feira (3), Bruna reagiu a um comentário de Xico nas redes sociais. As informações são do jornal Extra.

Bruna publicou um desabafo sobre a relação com o pai das filhas gêmeas, Maria e Elis. A autora pediu respeito aos internautas neste momento difícil e ainda "ironizou" pedindo patrocínio a uma marca de bebidas "Me nota aí, bebo um litro por dia". O ex-marido de Bruna rebateu a ironia dizendo que "o consumo em excesso tem que ser tratado com seriedade e não como fuga ou desculpa".

Em resposta, Bruna disse que se bebesse um litro por dia "nem viva estaria". A postagem de Pacheco surge após uma publicação de Xico no dia 26 de fevereiro, no qual, ele alega que a ex-esposa tomava uma garrafa de vodka por dia e vivia uma rotina de pai solo. "Sendo pai em tempo integral e solo por 1ano e 5 meses. A "mãe"? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia)", escreveu em publicação.

FIM DO RELACIONAMENTO

No podcast "Podsexy", no dia 17 de fevereiro, Pacheco contou que não estava mais com Xico e que ele havia saído de casa. Raquel Pacheco também falou que se sentia sozinha na relação e teve depressão pós parto.