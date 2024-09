Gracyanne remove procedimentos estéticos no rosto; veja antes e depois

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa decidiu remover os procedimentos estéticos que havia feito no rosto. A própria celebridade postou nas suas redes sociais, no domingo (29), o antes e depois de reverter a harmonização facial.

“Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural”, explicou.

Gracyanne ainda disse que sua médica, Gabriela Dawson, decidiu aplicar produtos apenas em pontos específicos de sua face, como no queixo. “Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. O que acharam?”, perguntou ela aos seguidores.

Elogios

Nos comentários, a ex-mulher de Belo foi muito elogiada: “Belíssima”, escreveu o influenciador Yarley. “Gata demais”, publicou a empresária Samara Pink. “Ficou linda, sem mentira”, disse uma fã.

A mudança no visual vem após a separação polêmica de Belo. Em junho, a influenciadora chegou a dizer que havia voltado a morar com o cantor e afirmou: “Eu sou da esperança, da paz e conciliação. Em tudo que puder ter diálogo e conversa, eu prefiro. Hoje sinto que não depende de mim, o futuro, e sim do tempo. E nesse tempo, vou me priorizar, me cuidar, pois aí é algo que depende apenas de mim”.