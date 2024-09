Boneca de Xuxa esgota nas lojas um dia após ser relançada

A boneca da apresentadora Xuxa Meneghel, que foi um fenômeno de vendas nos anos 1990, foi relançada pela fabricante de brinquedos Estrelas, na última sexta-feira (27), mas esgotou em um dia. A informação foi confirmada pela empresa ao F5. Uma tiragem extra está sendo considerada devido à alta demanda do público.

Veja também Zoeira Enquete Estrela da Casa: quem deve vencer o reality show? Vote Zoeira Novo namorado? Jojo Todynho celebra viagem à Califórnia com affair

A boneca foi lançada originalmente em 1997. Em 2024, a fabricante produziu 1,5 mil unidades do brinquedo, e a venda foi feita de forma online. Em suas redes sociais, Xuxa também falou do relançamento:

“Outra coisa que vocês sempre pediam muito: a volta da minha boneca! A Estrela ouviu o pedido de vocês e fez esse sonho se tornar realidade outra vez. Agora, para quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou para quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de me levar para casa”, escreveu a apresentadora.

Nos anos 1990, estima-se que a boneca tenha vendido mais de 1 milhão de unidades oficialmente.

Desde 2023, Xuxa tem visto sua popularidade crescer novamente, com o lançamento do projeto “Xuxa, o documentário”, no Globoplay. Esse mês, a apresentadora voltou a participar de um projeto audiovisual, com o doc “Pra sempre paquitas”, também disponível no serviço de streaming da Globo. A apresentadora ainda se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio há alguns dias.