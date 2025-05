Gordão da XJ anuncia fim de relacionamento com Nicolle Caroline após 11 meses

O influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, anunciou, nessa segunda-feira (26), o fim de seu relacionamento com Nicolle Caroline, de 21. O comunicado foi feito por meio de seu perfil no Instagram. O casal estava junto há 11 meses e Nicolle ficou conhecida por incentivar o influenciador em sua jornada de emagrecimento. Nos últimos meses, ele já havia eliminado cerca de 75 kg.

No texto publicado, Gordão deu detalhes sobre o término:

“Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro com a Nicole”, afirmou.

Em seguida, ele destacou a importância da ex-companheira em sua vida:

“Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, eu voltei a ter vontade de viver, reencontrei alegria nos dias difíceis, me tornei uma pessoa melhor ao lado dela. Sou imensamente grato por isso. Vivemos momentos especiais, cheios de aprendizado, leveza e afeto. E mesmo com o fim desse ciclo, o carinho e o respeito permanecem”, continuou.

O influenciador ainda reforçou que a decisão foi tomada de forma madura. “Com o tempo, percebemos que estávamos em fases diferentes da vida. Não houve mágoas, apenas maturidade para entender que, às vezes, o amor também sabe a hora de deixar ir. Desejo a ela o melhor que a vida pode oferecer, que seja feliz, realizada e siga brilhando com a luz que sempre teve”, escreveu.

Por fim, ele pediu aos seguidores que continuem apoiando Nicolle. “Peço que continuem apoiando a Nicolle, porque ela é uma pessoa incrível, forte, cheia de luz e merece todo carinho do mundo. Obrigado a todos que torceram por nós. Seguimos em paz, com carinho, respeito e gratidão. No fim, o futuro pertence a Deus e confio plenamente nos planos que Ele tem para cada um de nós”, concluiu.

Legenda: Gordão da XJ anunciou fim do namoro com Nicolle Caroline por meio dos stories do Instagram Foto: Reprodução/Redes sociais

Perda de peso e mudança de estilo de vida

Com 3,4 milhões de seguidores, Gordão da XJ já chegou a pesar 320 kg. Com o apoio de amigos como Neymar, MC Daniel e Renato Cariani, ele mudou hábitos de vida, mas fez questão de destacar que Nicolle foi sua maior incentivadora no processo de emagrecimento.

Nicolle também perdeu peso. Ao acompanhar o então namorado nas idas à academia e na mudança de alimentação, ela eliminou cerca de 12 kg.

“Olha o foco. Aquela ali é a que mais me incentiva na vida”, disse o influenciador em uma publicação no Instagram, mostrando a jovem ao seu lado em um aparelho da academia.