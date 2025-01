Cleo Loyola publicou nas redes sociais uma homenagem ao filho, Wesley Camargo, fruto de sua relação com o cantor Luciano Camargo, que completa 36 anos nesta sexta-feira (24). O homem não mantém uma boa relação com o pai, e a ex do sertanejo aproveitou a data para alfinetar o genitor do filho.

“Hoje é aniversário do meu filho Wesley. Meu filho, nunca se sinta só. Você tem um Deus grandão no céu e sua mãe aqui na terra. Não tem sido anos fáceis, mas você tem vencido tantas guerras, você, suas filhas e sua mulher, e eu tenho muito orgulho de você. Você é um guerreiro, um vencedor. Depois de tanta coisa que você passou, cara, a gente olha para trás e diz: meu Deus, como ele conseguiu passar por isso”, iniciou ela.

No texto, Cleo citou a rejeição que Wesley sofre do pai. Eles são brigados desde 2014.

“A rejeição que muitas vezes você passa é para o crescimento, amadurecimento. Não é fácil ficar longe de um pai, passar o que você passa com o seu. É vergonhoso. E olha que ele fez aniversário agora dia 20, 52 anos. Mas não tenha isso como vergonha. Tenha isso como amadurecimento e crescimento para a sua fé. E lembre-se: nunca queira ser igual a ele. Sempre melhor que ele, porque você já é. Estou aqui sempre para te ajudar. Te amo muito, se cuida, bem-vindo aos 36”.

Relações cortadas

Luciano cortou relações com Wesley em 2014, quando o filho foi detido na Delegacia da Mulher de Goiânia, acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão, conforme informações do Extra. Após pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, feito pelo pai, ele foi solto.

O tio Zezé di Camargo, no entanto, mantém boa relação com o sobrinho, e chegou a visitar a filha mais nova de Wesley quando ela nasceu, em 2023.