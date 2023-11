Filha de Sílvio Santos fala sobre sumiço do pai: 'Aquele Sílvio não existe mais'

A filha mais velha de Sílvio Santos, Cintia Abravanel, de 60 anos, comentou, em entrevista ao "Christina PodTudo", de Cristina Rocha, a cobrança do público e da imprensa a respeito do '’sumiço" de seu pai das gravações no SBT.

“Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Pra ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa”, disse a primogênita.

“Ele fala: ‘não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim; dói tudo, corpo dói’. Para o lado artístico dele é difícil, ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, comentou.

Sílvio gravou pela última vez em setembro de 2022. Atualmente, passa a maior parte do tempo em sua casa, na zona sul de São Paulo.

“Tem alma nova no SBT, com cara nova, cabeças novas. E é importante fazer isso com ele vivo”, recomendou a artista plástica.

Cintia é filha do apresentador com sua primeira mulher, Maria Aparecida, que faleceu vítima de câncer em 1977.