Neguinho da Beija-Flor conta susto ao descobrir bactéria no braço: ‘senti dores intensas’

O sambista carioca Neguinho da Beija-Flor, 76 anos, passou um susto e tanto há poucos dias e precisou ser examinado por um médico em São Paulo, segundo contou, nesta sexta-feira (3), o programa “Balanço Geral”, com Fabíola Reipert, na Record. Devido a constantes dores no cotovelo, ele decidiu procurar um médico especialista, por meio do qual descobriu estar com uma infecção perigosa.

Neguinho foi consultado pelo médico ortopedista Fabiano Fonseca e se assustou com o diagnóstico feito. "Eu não podia levantar o braço e apertar porque era uma dor meio forte, que foi ficando mais intensa. Além disso, estava inchando muito”, comentou o famoso.

De acordo com o especialista, o intérprete dos sambas da Beija-Flor de Nilópolis foi acometido por uma bactéria agressiva que causou uma celulite infecciosa. "Neguinho demorou quatro dias para buscar tratamento. Já estava com o membro com déficit de mobilidade, com perda funcional e um edema muito grande", explicou o ortopedista. Em seguida, acrescentou: "Têm pacientes que podem chegar até a perder o membro. Passam mesmo por amputação”.

Como contrair

A infecção ocorre após bactérias entrarem no organismo principalmente por meio de rachaduras na pele ou através de ferimentos que podem parecer inofensivos como um arranhão, por exemplo. A transmissão se dá a partir do contato com as bactérias, presentes em superfícies contaminadas, como quando se apoia os cotovelos em mesas infectadas e até mesmo por meio de mergulho em rios e piscinas.

Neguinho acredita que tenha adquirido a infecção durante passeio em Belém ou no Pantanal, quando mergulhou em rios. Agora, o sambista está na fase de seguir o tratamento à risca, com antibióticos especializados em combater a bactéria. "Eu estou praticamente curado. Estou bem”, garantiu ao programa “Balanço Geral”.