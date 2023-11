Preta Gil surge animada e rodeada de amigos no feriado

A cantora Preta Gil apareceu animada, em um vídeo publicado por ela, nesta sexta-feira (3), no Instagram. “Muito protetor solar! Estamos aqui… agora sim”, diz a artista nas imagens, onde é possível vê-la de biquíni azul com estampa para curtir a piscina.

Gominho, Malu Barbosa, Soraya Rocha e Ju de Paulla estão entre os amigos que curtem o dia com Preta Gil, no Rio de Janeiro.

Em agosto, a cantora passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no intestino, no Sírio Libanês, em São Paulo. Após um período no hospital, ela retornou para o Rio, onde mora.

Separação

Em outubro, em entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, Preta também falou sobre a separação de Rodrigo Godoy no início do ano, após uma traição.

“Era cega, não sei o que era. Tinha uma relação de muita confiança com ele. Não desconfiava”, explicou a filha de Gilberto Gil.

“Comecei a ter um ‘ranço’ com ela, que é uma coisa do nosso feeling. A gente que é mulher sente. E comecei a ter uma rusga que ela não estava me descendo. Era uma sensação, uma intuição. Não tinha uma coisa de fato. Tanto é que paramos de trabalhar juntas, mas era tarde demais. Eles já estavam conectados”, disse ainda Preta sobre Ingrid Lima, sua stylist que teve um caso com o ex-marido.