Al Pacino terá que pagar pensão de R$ 150 mil à namorada, diz site

Conforme o TMZ, um juiz de Los Angeles determinou que Al Pacino, de 83 anos, pegue uma pensão mensal de 30 mil dólares, cerca de R$ 150 mil, à namorada Noor Alfallah, de 29 anos. Ela deu à luz a Roman, fruto do relacionamento com o ator, em junho desse ano.

O valor da pensão pode aumentar conforme a renda do astro de filmes como “O Poderoso Chefão” e “Scarface”, e pode chegar a 90 mil dólares, cerca de R$ 440 mil, até o fim do ano.

A Justiça também decidiu que Al Pacino deve pagar um adiantamento a Noor de 110 mil dólares, cerca de R$ 540 mil. O ator ainda precisará depositar anualmente 15 mil dólares (em torno de R$ 74 mil) em uma poupança para custear os estudos do filho, além de 13 mil dólares, cerca de R$ 63 mil, referente ao salário de uma babá noturna e se responsabilizar por eventuais despesas médicas e plano de saúde do bebê.

Noor Alfallah continua em um relacionamento com Al Pacino, mas entrou na Justiça para pedir a custódia do filho. O ator poderá visitá-lo com regularidade, conforme sua equipe confirmou à Vanity Fair.

O ator ainda é pai de Julie Marie, de 33 anos, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos.

Já Nooh já namorou Mick Jagger e foi clicada jantando com o ator Clint Eastwood, mas afirmou que era só amizade.