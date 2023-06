Nasce filho de Al Pacino, 83 anos, com namorada Noor Alfallah, 29, diz site

A namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, 29 anos, deu à luz ao bebê recentemente. Conforme o site TMZ, ela e o ator de 83 anos, estão em "êxtase". Eles foram fotografados saindo para jantar, e o carro tinha uma cadeirinha de bebê vazia no banco de trás.

No início do mês, o ator falou abertamente sobre a gravidez de Noor, que fará com que ele chegue ao sexto filho.

Abordado em uma rua de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele afastou os rumores de que estaria triste com a gravidez, definindo o momento como "especial". "Sempre foi. Eu tenho muitos filhos. Mas isso é realmente especial neste momento", disse o astro de 'O Poderoso Chefão'.

Pedido de teste de DNA

Al Pacino pediu que Noor fizesse um teste de DNA para comprovar a paternidade do bebê. De acordo com o site americano Showbiz411, o status do relacionamento entre os artistas ainda é incerto, e a estrela de Hollywood teria solicitado o exame ainda no início da gestação.

O ator já é pai de outros três filhos: Julie Marie, de 33 anos, fruto do relacionamento com sua ex-namorada Jan Tarrant, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D'Angelo, com quem namorou entre 1997 e 2003.