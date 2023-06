Al Pacino fala pela primeira vez sobre gravidez da namorada: 'especial'

O ator Al Pacino, de 83 anos, falou abertamente pela primeira vez sobre a gravidez da atual namorada, a produtora de cinema Noor Alfallah, de 29 anos. Recentemente, o artista anunciou que seria pai novamente, chocando pela diferença de idade da atual companheira, 54 anos mais jovem que ele.

Abordado em uma rua de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele afastou os rumores de que estaria triste com a gravidez, definindo o momento como "especial". "Sempre foi. Eu tenho muitos filhos. Mas isso é realmente especial neste momento", disse o astro de 'O Poderoso Chefão'.

O vídeo do momento foi obtido pelo jornal Daily Mail, que também informou detalhes da abordagem, ressaltando a felicidade do artista. O ator é pai dos gêmeos Olivia Pacino e Anton James Pacino, de 22 anos, com sua ex-esposa, Beverly D'Angelo, e de Julie Pacino, de 33 anos, fruto da relação com Jan Tarrant.

Teste de DNA

Ainda sobre o assunto, o TMZ publicou matéria afirmando que o artista teria solicitado um teste de DNA para provar a paternidade da criança. A dúvida teria surgido, contou uma fonte próxima, pelo medo do ator por conta dos problemas médicos dele, que poderiam tê-lo impedido de engravidar uma mulher.

Noor, que está com Al Pacino desde 2022, também estaria bastante feliz com o momento. "Ela queria ter um bebê há anos, e Al não poderia estar mais feliz. Ele ama Noor e o sentimento é mútuo”, disse uma fonte do Daily Mail. A mesma pessoa acrescentou que o bebê foi "concebido naturalmente e Al ainda é muito capaz".