Fernanda Vasconcellos dá à luz primeiro filho com Cássio Reis

A atriz Fernanda Vasconcellos revelou o nascimento do primeiro filho, chamado Romeo, nesta terça-feira (28). Após publicar uma imagem no Instagram, segurando o bebê ainda no hospital, famosos e amigos deixaram comentários de carinho e felicidades.

A criança é filha de Fernanda com o apresentador Cássio Reis. Segundo o portal Notícias da TV, Romeo nasceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Após o nascimento, o pai coruja logo publicou uma imagem das marcas do pé do bebê no braço.

Na imagem compartilhada nas redes, é possível ver Fernanda com os olhos fechados, segurando a criança, com um terço em uma das mãos. O bebê veste uma roupa branca e tem os cabelos castanhos.

Legenda: Fernanda Vasconcellos comemorou a chegada aos nove meses de gravidez nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois dias antes do nascimento de Romeo, a atriz postou uma foto em seu Instagram para comemorar a chegada nos 9 meses de gestação. Depois do parto, recebeu parabenizações de artistas como Ivete Sangalo, José Loreto e Fernanda Paes.

Fernanda Vasconcellos ficou conhecida por atuar em novelas como "A vida da gente" (2011-2012) e "Páginas da Vida" (2006-2007). Mais recentemente, integrou a produção da Netflix "Coisa Mais Linda", em 2019.