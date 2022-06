'Queer Eye Brasil' estreia em agosto na Netflix; confira trailer

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Netflix anunciou a data de estreia de "Queer Eye Brasil", a versão brasileira do reality show internacional sucesso nos anos 2000. A produção chega em 24 de agosto no streaming, com seis episódios.

Os "cinco fabulosos", como são chamados o elenco, também foram finalmente divulgados. O reboot de "Queer Eye for the Straight Guy" vai acompanhar a vida dos participantes e servirá para estimulá-los a promover melhorias em suas vidas pessoais.

Conheça os integrantes e veja trailer:

O reality seguirá o mesmo formato gringo. No trailer, foi apresentado ainda um remix, feito pelo duo Tropkillaz, da música tema "All Things", da temporada original.

Conheça o perfil de cada participante:

Guto Requena: Design

Arquiteto de formação, Guto acredita que o design é uma “ferramenta de transformação e ativismo”. Geek de carteirinha, é natural de Sorocaba, mas já vive em São Paulo (capital) há muitos anos.

Yohan Nicolas: Beleza

Nascido na França, Yohan mora no Brasil há mais de sete anos. É cabeleireiro em São Paulo e tem como objetivo desconstruir o senso comum de que se preocupar com a estética/visual “não é para todos”.

Rica Benozzati: Estilo

Stylist e comunicador, Rica tem dois projetos voltados para desconstrução da imagem superficial que muitas vezes a moda traz, focando na transformação na vida das pessoas.

Luca Scarpelli: Cultura

Homem trans, formado em publicidade e em vias de completar sua formação em artes cênicas, Luca é fã de cultura pop e especialista em comportamento jovem.

Fred Nicácio: Bem-estar

Médico especializado na área de dermatologia estética, cirúrgica e reparadora, Fred é nascido no interior do Rio de Janeiro, mas mora atualmente em São Paulo, com o marido. Apreciador de um bom vinho e de uma cozinha prática e saborosa.