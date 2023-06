Evanescence anuncia quatro shows no Brasil em 2023; veja datas

A banda Evanescence retornará ao Brasil em outubro deste ano e fará shows em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A turnê sul-americana marca a volta do grupo a solo brasileiro desde 2017, com datas que vão de 19 de outubro a 28 do mesmo mês.

Os ingressos estarão à venda a partir da próxima sexta-feira (16), às 11h, no site Eventim, e às 12h nas bilheterias oficiais. Além do Brasil, cidades do México e da Argentina também receberão shows da banda.

O grupo fez o anúncio por meio das redes sociais na manhã desta segunda-feira (12), demonstrando a empolgação com a confirmação das datas.

Por falar nisso, ainda não há data definida para São Paulo, mas rumores apontam que a banda poderia se apresentar em um festival na cidade.

Sucesso a partir de 2000, o Evanescence é conhecido por hits como 'Bring Me To Life', 'My Immortal' e 'Wasted on You', sendo uma das mais famosas do metal alternativo.