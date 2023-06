Casal de idosos fica sob chuveiro ligado para se salvar de incêndio em Fortaleza

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza, na noite deste domingo (11). Morador do imóvel, um casal de idosos de 74 anos aguardou o resgate embaixo de um chuveiro ligado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os idosos ainda usaram uma lanterna para sinalizar pela janela onde estavam.

O fogo atingiu as salas de jantar e estar do imóvel, localizado no quinto andar do prédio. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o casal preso no banheiro com o chuveiro ligado para se proteger do fogo e da fumaça.

Eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidos para um hospital particular.