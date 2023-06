Casamento comunitário reúne 15 casais na festa do Pau da Bandeira em Barbalha; veja fotos

Pelo menos 15 casais trocaram alianças, neste domingo (11), no tradicional casamento comunitário da Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha, na região do Cariri. As noivas desfilaram em carros de época num cortejo pelas ruas da cidade até chegarem à igreja Matriz de Santo Antônio, padroeiro casamenteiro.

Legenda: Socorro Luna, conhecida como a ‘solteirona de Barbalha’, vestida de noiva no Casamento Comunitário Foto: Edison Freitas/SVM

O casamento comunitário é realizado todo ano para casais de baixa renda que comprovadamente não podem pagar por um cerimônia particular. Desde o dia 3 deste mês, Barbalha está em festa com os tradicionais festejos do Pau da Bandeira, em homenagem à Santo Antônio.

Legenda: Noiva desfila em carro de época durante cortejo de casamento comunitário em Barbalha Foto: Edison Freitas/SVM

As celebrações vão até o dia 13 deste mês, quando a tradicional procissão de Santo Antônio deve encerrar os festejos.

Legenda: Noiva desfila em carro de época durante cortejo de casamento comunitário em Barbalha Foto: Edison Freitas/SVM

Legenda: Cortejo do casamento comunitário em Barbalha, neste domingo (11) Foto: Edison Freitas/SVM

Legenda: Socorro Luna, conhecida como a ‘solteirona de Barbalha’, vestida de noiva, leva imagem de Santo Antônio em durante cortejo do casamento comunitário Foto: Edison Freitas/SVM

Legenda: Noivas foram transportadas em carros de época durante cortejo de casamento comunitário em Barbalha Foto: Edison Freitas

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE