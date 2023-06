Policial do Ceará estava em avião que caiu em Teresina; PM abrirá sindicância

O policial militar do Estado do Ceará Marcelo Nogueira Ramos era um dos dois ocupantes do avião de pequeno porte que caiu, na manhã deste domingo (11), em uma lagoa na zona norte de Teresina, no Piauí.

O PM e o piloto, Johnny Francisco Alves dos Santos, foram resgatados sem ferimentos. Na aeronave foram encontrados perfumes e artigos de maquiagem importados. As causas do acidente serão investigadas. A identidade dos ocupantes da aeronave foi divulgada pelo G1 Piauí e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Por nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o policial estava de folga e exercendo atividade não remunerada para complementar horas de voo exigidas para um curso extracurricular de piloto.

Ainda segundo a corporação, houve apuração preliminar na qual se verificou que o voo estava autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "Entretanto, será aberta uma sindicância para investigar os detalhes do acontecido", disse a PMCE.

O acidente

O avião de pequeno porte caiu numa região de mata de Teresina, no Piauí. A aeronave teria saído do Pará e é de propriedade de empresa especializada em cultivo de soja, localizada em Regeneração (PI).

Segundo informação do Corpo de Bombeiros, o piloto e copiloto saíram do avião sozinhos após a queda e esperaram o resgate sobre as asas.

Eles foram conduzidos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conscientes e orientados, para exames clínicos. A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) iniciou os trabalhos de perícia e investigação.