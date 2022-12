Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve vencer a falsa roça

Bárbara Borges deve ser a escolhida do público para ser a falsa eliminada da semana em "A Fazenda 14" nesta quinta-feira (1º). De acordo com enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a atriz aparece com 61,7% dos votos.

Ela disputa a roça falsa com Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, que aparecem com 37% e 1,2% dos votos respectivamente.

A ação inédita envia a falsa eliminada para o Rancho do Fazendeiro, onde ela ficará por dois com dias, com uma série de privilégios.

Veja o resultado da enquete:

Legenda: Deolane e Pétala devem ser as que retornarão à sede nesta quinta-feira Foto: Reprodução

É importante frisar que a enquete não interfere no resultado oficial da dinâmica do reality. O anúncio do desfecho da roça falsa será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu ao vivo na noite desta quinta-feira (1º).

ENTENDA A ROÇA FALSA

A apresentadora Adriane Galisteu irá anunciar a saída de um peão seguindo a dinâmica tradicional. Mas ao invés de sair do reality, o participante irá para o rancho e verá vídeos do que acontece na casa.

Na sexta-feira (2), falso eliminado poderá convidar dois peões para visitá-lo. Os participantes escolhidos irão conversar com o roceiro, assistirão a vídeos do reality e retornam à sede sem poder contar sobre a roça falsa. O falso eliminado volta à sede no sábado (3), surpreendendo a todos.