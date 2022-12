Ator Frank Vallelonga Jr. é encontrado morto em Nova York

O ator Frank Vallelonga Jr. foi encontrado morto em Nova York, aos 60 anos, na segunda-feira (28). A informação foi confirmada pela polícia nesta quinta-feira (1°). Ele atuou no filme 'Green Book', ganhador do Oscar de melhor filme em 2019.

Frank foi achado sem vida em frente a uma fábrica de metais, após ser jogado para fora de um veículo, segundo o portal The New York Times. A causa da morte ainda está sendo determinada pela polícia, mas as informações preliminares indicam overdose.

Moradores encontraram o corpo e acionaram a polícia na manhã de segunda-feira. Em seguida, identificaram posteriormente que o cadáver era de Frank Jr.

A polícia ouviu o homem suspeito de despejar o corpo de Frank, que teria informado sobre a overdose.

Frank Jr. é filho de Frank Anthony Vallelonga, mais conhecido como Tony Lip, ator conhecido por interpretar Carmine Lupertazzi na The Sopranos. Tony teve a vida retratada no filme Green Book, no qual Frank Jr. atuou.