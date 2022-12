Advogado de Chico Buarque vai apresentar manuscrito de 'Roda Viva' em nova ação: 'provarmos o óbvio'

O advogado de Chico Buarque entrará com nova ação para provar a autoria da canção "Roda Viva" pelo artista, anexando cópia do manuscrito, de discos, livros e documentação ao processo. A informação foi confirmada oficialmente pelo portal g1.

A decisão foi tomada após o imbróglio de um processo no qual o artista cobrou o deputado Eduardo Bolsonaro por utilizar a música citada em uma publicação mesmo sem a autorização.

Entretanto, uma decisão da juíza Monica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, no Rio, indeferiu o pedido, afirmando que não havia comprovação da autoria da música.

"Apesar de o próprio Eduardo Bolsonaro, no post que fez, ter dito que a música era do Chico Buarque, ou seja, ele mesmo reconhece a autoria, e de ser um fato público e notório, vamos juntar novos documentos na nova ação", disse o advogado João Tancredo ao g1.

Motivo da nova ação

Ainda conforme o advogado disse ao g1, caso entrasse com novo recurso, uma intimação teria que ser feita a Eduardo Bolsonaro, que não se encontra no Brasil, já que foi visto na Copa do Mundo do Catar. Nesse cenário, a demora seria maior.

"Prefiro encerrar essa ação e abrir outra com tutela antecipada de urgência, em que um novo magistrado terá que analisar essa tutela imediatamente e só comunicar o senhor Eduardo sobre sua decisão", complementou João Tancredo.

Anteriormente, na primeira ação, Chico pedia a retirada da música, indenização de R$ 48 mil e uma sentença condenatória na mesma rede social do post.