Ceará Natal de Luz realiza apresentações diárias e show de Jorge Vercillo em dezembro

Com 26 anos de trajetória em Fortaleza, o Ceará Natal de Luz segue como programação tradicional do período de fim de ano. Até o dia 23 de dezembro, a Praça do Ferreira irá receber diariamente as apresentações do Coral da Luz, no Hotel Excelsior. Ainda na praça, há a presença da Casinha do Papai Noel e do posto para recebimento de mudas de plantas em troca de garrafas PET.

A Praça Portugal também recebe ações do evento. Na próxima sexta-feira (2), haverá apresentação do Coral Infantil Eliezer Batista, de Nonato Lima, do Octeto Porta Voz com participação da cantora Esther Fontenele e, ainda, um espetáculo teatral com o Grupo Blitz, a partir das 18h30. No dia 10 de dezembro, o cantor Jorge Vercillo se apresenta no local a partir das 21h. A programação diária pode ser conferida no portal do evento.

Com o tema “Plante amor, Seja Luz!”, a 26ª edição do projeto celebra as mais de 2 milhões de mudas distribuídas em troca de garrafas PET ao longo dos anos. O posto para troca funciona de segunda a sábado, das 8h às 19 horas, e aos domingos, das 8h às 13 horas. Até o momento, cerca de 300kg de garrafas já foram arrecadadas pelo projeto.

Para receber uma muda, a pessoa deve levar uma garrafa de 2 litros ou três garrafas de 500 ml ao posto de troca.

Interpretações que se renovam

Segundo o Maestro Poty Fontenelle, diretor artístico do evento, o Coral da Luz atua como espaço para que jovens artistas possam dar os primeiros passos na carreira. Dessa forma, a renovação do elenco é constante. “Hoje, nós temos várias solistas de bandas de baile, que cantam na noite, em casamentos, enfim, que surgiram no Coral da Luz”.

No repertório de canções, a rítmica nordestina foi utilizada até a edição mais recente. Contudo, para manter o grupo atualizado, a partir do ano que vem, as músicas de Natal serão gravadas com uma nova roupagem, com a ampliação de canções do pastoril, além de peças autorais, explica o diretor.

“Algumas músicas que não são tão conhecidas nós queremos fazer, mas essa renovação vai acontecer muito em cima do ritmo que está em voga, criando uma identidade mais imediata com o público que está na Praça. Para se ter uma ideia, ao longo do Ceará Natal de Luz, já fizemos, por exemplo, ‘Noite Feliz’ no ritmo de kuduro, funk, além do mais tradicional”, recorda o Maestro Poty Fontenelle.

Coral itinerante

Como forma de levar o projeto do Coral da Luz para um público maior, o Caminhão da Luz, criado em 2020 por conta do início do período de pandemia, percorre diversos pontos da Capital. Em 2021, a iniciativa percorreu 300km na cidade. O itinerário pode ser conferido no site do evento e nas redes sociais.

Lista de mudas disponíveis para troca

Acerola

Alecrim

Anador

Ata

Boldo

Cajá

Caju

Cedro

Cidreira

Flaboyanzinho

Goiaba

Ipê amarelo

Ipê de jardim

Ipê rosa

Ipê roxo

Manga

Pitanga

Serviço

Confira a programação do Ceará Natal de Luz no portal oficial

https://cearanataldeluz.com.br/

Instagram: @cearanataldeluzoficial