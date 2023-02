'Desalma', série com Cássia Kis, é suspensa pela Rede Globo

A série 'Desalma', protagonizada pela atriz Cássia Kis, foi suspensa oficialmente pela Rede Globo. A terceira temporada já estava com todos os episódios escritos por Ana Paula Maia, mas foram engavetados assim como 'Fronteira seca', outra série da autora. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, após os dois cancelamentos, Ana Paula Maia já teria apresentado outro projeto para emissora e segue aguardando um sinal verde para a aprovação da produção.

A primeira temporada de 'Desalma' foi lançada em 2020, inicialmente no Globoplay, chegando à Globo em 2021. Já em abril de 2022, a segunda temporada com novos episódios estreou no streaming.

Atores da série

Cassia Kis, que vive a bruxa Haia, é a protagonista da série. Rodeada de polêmicas por conta dos posicionamentos políticos recentes, ela está no ar em 'Travessia', com personagem que sofreu grave acidente na última semana.

Além dela, Claudia Abreu e Maria Ribeiro também fazem os principais papéis. Já Fabio Assunção, que entrou na série na segunda temporada, tinha previsão de continuar na história.

'Fronteira seca', que seria a nova produção escrita pela autora, teria a história ambientada na divisa do Brasil com o Paraguai, constituindo uma mistura de thriller, faroeste e noir.