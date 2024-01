Davi falou que 'Camarote' não merece ganhar o BBB 24? Entenda confusão no reality

Após a eliminação de Nizam pôr fim à "confusão do espelho", um desentendimento entre MC Bin Laden e Davi voltou a movimentar o Big Brother Brasil (BBB) 24. De acordo com o funkeiro, o Pipoca afirmou que os integrantes do grupo Camarote não merecem vencer o reality, mas o motorista de aplicativo nega ter feito a declaração.

O conflito começou ainda na festa do dia 14 de janeiro, durante uma conversa entre os dois envolvidos com o professor Lucas Henrique. No diálogo, Davi disse: “Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse essa galera, que tivesse uma realidade, uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera que precisasse realmente do prêmio”.

A fala não foi bem recebida pelo cantor, que pareceu ter se sentido atacado: “Então, você vai jogar contra mim?”, reagiu Bin, afirmando, em seguida, que também precisava da premiação.

Com a resposta do artista, o Pipoca reforçou: “Não, olha o que eu falei agora, que eu queria que, quem ganhasse, fosse uma galera que precisa do prêmio. Se você precisa, você é [essa] galera”.

Finalizando o assunto, Davi ainda explicou que, em uma final com Lucas Henrique e Wanessa Camargo, por exemplo, ele votaria no professor, levando em consideração que o Pipoca precisa mais do prêmio do que a cantora.

A conversa foi exibida pelo programa no último sábado (20) e não demorou a se espalhar pelas redes sociais.

Davi NUNCA falou sobre camarotes não merecerem ganhar o prêmio na conversa da festa, Davi NEM SE QUER mencionou as palavras camarote e pipoca.



Quem começou com essa história falsa foi o Bin Laden, que chegou todo melindroso no papo.



#BBB24 pic.twitter.com/K5HOJbB2Oz — CLARK KENT da ZL 🏳️‍🌈🇵🇸 (@zlclarkkent) January 22, 2024

CAMAROTES REAGEM

Parecendo não ter recebido bem as falas do motorista, MC Bin Laden repassou o diálogo para os demais membros do Camarote, que decidiram tirar a história a limpo, na madrugada desta segunda-feira (22).

Reunido, o grupo perguntou ao baiano se ele havia realmente feito a declaração, mas Davi afirmou que não lembra de ter conversado com o artista sobre o assunto. “Eu não me recordo dessa conversa que a gente teve, eu e você”, disse ele ao cantor.

TRETA 🚨 Davi x bin Laden o Davi tá negando na cara dura que ele não falou dos camarotes e o bin não deitou. #BBB24 pic.twitter.com/IOfpXmW3t0 — Gustavo (@guhdemoraiss) January 22, 2024

Ao longo da conversa, Davi ainda admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia da discussão, após ser questionado por Rodriguinho, mas seguiu negando ter dito que os integrantes do Camarote não mereciam ganhar a competição.