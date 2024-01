BBB 24: Mulher de Rodriguinho diz que 'iria presa' se falasse o que pensa sobre críticas ao cantor

Esposa do cantor Rodriguinho, a modelo e fotógrafa Bruna Amaral parece estar incomodada com as críticas que o marido tem recebido pela participação no BBB 24. Além dos comentários constantes sobre o físico e a alimentação da modelo Yasmin Brunet, o pagodeiro tem sido criticado pela postura nos shows de artistas que se apresentam no reality show – o que ocorreu novamente na festa deste sábado (20), no show da funkeira Valesca Popozuda.

Neste domingo (21), nos stories do Instagram, Bruna falou sobre o fato de “estar quieta” sobre assuntos relacionados à participação de Rodriguinho no Big Brother.

“Gente, cês perceberam que eu não hablei mais, né? Que eu estou quieta. Até porque se eu falar tudo que eu penso, nesse mundo cheio de 'mimimi', eu acho que eu vou presa. Mas ó, tô só observando tudo que está acontecendo, e advogado tá trabalhando. Seguimos”, comentou a modelo.

Veja também

Em seguida, Bruna compartilhou um print da mensagem de uma seguidora na rede social, que comentou que Rodriguinho não interagia com as apresentações dos artistas porque é um “baita músico” com “gosto musical apurado”. “Não preciso falar mais nada, né?”, completou.

A esposa do pagodeiro também repostou o vídeo de um trecho da apresentação de Valesca que viralizou. Nele, durante uma música, a funkeira começa a dançar e rebolar perto de Rodriguinho, que imediatamente se levanta e sai.

Muitos internautas viram o movimento como um “deboche” da artista. Bruna, por outro lado, destacou ter outra visão sobre o ocorrido. Abaixo do vídeo, ela escreveu: “E eu não esperava nada diferente dele. É sobre ter respeito”.

Família do cantor tem recebido ameaças

No meio da enxurrada de posts sobre a participação do esposo no BBB neste domingo (21), Bruna Amaral também publicou o print de uma ameaça que afirma ter recebido em sua caixa de mensagens do Instagram.

Na mensagem, um usuário do Instagram afirma que Rodriguinho é "um escroto" e que ele "está morto", além de ameaçar a própria Bruna.

"Pra quem disse que estávamos inventando as ameaças, segue um exemplo. Vocês acham mesmo que iríamos brincar com coisa séria?", questionou a modelo.