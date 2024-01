Quarta festa do BBB 24 tem declaração de amor de Fernanda, choro de Luigi e investidas de Vinicius

Ao som de muito funk, os confinados do BBB 24 curtiram a quarta festa do reality show. A noite foi comandada por Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e DJ Marlboro.

Mas as apresentações não foram os únicos destaques da festa: teve Luigi chorando, investida de Vinicius na amazonense Isabelle e Fernanda se declarando para Pitel: "Te amo". Além disso, a noite foi de muito papo sobre visão de jogo.

Ao som de Beyoncé, Fernanda se declarou para a sister Pitel, com quem já tinha trocado um selinho: "Te amo", disse Fernanda. As sisters continuaram a demonstração de carinho e se abraçaram.

Horas antes, a assistente social já tinha revelado um possível interesse na modelo. Além disso, no Raio-x de quarta-feira (17), Fernanda respondeu "Quem é o seu crush na casa?" ponderando um romance com a parceira de jogo.

Choro de Luigi

Antes de fazer uma performance do cantor Michael Jackson na pista de dança, Luigi foi às lágrimas ao som de "Medo Bobo", de Maiara e Maraísa, durante a festa. O brother disse sentir saudade da esposa e foi amparado por Nizam.

"Estou com saudade da Hellena", diz o vendedor ao ser questionado por Nizam sobre o choro. Nizam diz ao brother que ele pode chorar à vontade, mas Luigi discorda: "Não gosto porque me sinto fraco".

"Quem disse que chorar é fraco? Tem que ser forte para chorar. Fraco é quem não chora, não mostra as emoções. Quem mostra as emoções é quem tem coração", dispara Nizam.

Vinicius e Isabelle

Em conversa com a sister Isabelle no Quarto Gnomo, Vinicius diz que está querendo ganhar um carinho e que está ficando ranzinza no BBB 24.

Isabelle lembra que o brother tem alguém fora da casa, e ele avisa que quer "um amor de aluguel". "Estou igual a gato, precisando de afeto, de chamego, de carinho. Estou ficando ranzinza", diz o brother.

A amazonense diz ainda que o brother vai encontrar a sua "cunhantã" fora da casa, com quem Vinicius está há cinco meses. "Noventa dias ainda. Vou virar um ogro [...] Podia emprestar um amor de aluguel", responde Vinicius.

Wanessa e Yasmin falam sobre jogo

Wanessa repercutiu com Yasmin uma conversa que teve com Davi e levanta a hipótese de que MC Bin Laden e Lucas Henrique podem estar mentindo.

A cantora fala para Yasmin que o motorista pode estar "muito certo de que é forte" e a modelo diz que não acredita mais em ninguém na casa.

Yasmin disse que não se sente confortável dormindo no mesmo quarto com o brother e diz: "Para mim, ele é meu inimigo". A cantora afirma que vai esclarecer com MC Bin Laden o boato sobre o motorista querer os Camarotes fora da casa.

"Ou ele está falando a verdade ou as pessoas estão muito loucas. Como é que o Bin e Lucas iam mentir", dispara Wanessa.

"Eles não querem que ele saia?", questiona Yasmin, supondo ser uma mentira de Bin Laden e Lucas.