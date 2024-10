'Coringa 2' será lançado nos streamings menos de um mês após a estreia no cinema

Após menos de um mês de estreia nos cinemas, "Coringa: Delírio a Dois" já tem data para chegar às plataformas digitais. O filme ficará disponível para compra e aluguel a partir do dia 29 de outubro, de acordo com a Variety. A decisão da Warner Bros. é baseada no fraco desempenho do longa-metragem nas bilheterias domésticas e internacionais, que pode dar um prejuízo de R$ 200 milhões para o estúdio.

A sequência foi apontada como uma das produções mais aguardadas de 2024. Ainda assim, seu desempenho ficou muito abaixo de outros grandes lançamentos como "Deadpool & Wolverine" (US$ 483 milhões) ou "Divertida Mente 2" (US$ 295 milhões).

No primeiro fim de semana em cartaz, o filme arrecadou apenas US$ 37,6 milhões nos Estados Unidos, cerca de R$ 210 milhões, de acordo com o site Box Office Mojo. O valor é muito abaixo se comparado aos números de estreia do primeiro filme, lançado em 2019. "Coringa" fez aproximadamente US$ 96 milhões com as primeiras exibições (R$ 537 milhões).

Até o momento, o filme arrecadou apenas US$ 164 milhões e ainda não conseguiu alcançar os custos de produção, que ficaram por volta de US$ 200 milhões. De acordo com especialistas da área, o longa precisaria arrecadar 3x o seu orçamento para começar a dar lucro para o estúdio, ou seja, US$ 410 milhões (R$ 2,5 bilhões)

Com uma aprovação de 33% no agregador de críticas Rotten Tomatoes e uma nota D no "CinemaScore", "Coringa: Delírio a Dois" está no caminho para se tornar um dos grandes fracassos financeiros do cinema de quadrinhos. Seu predecessor alcançou a marca de mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias e por muito tempo se tornou o primeiro filme para maiores, nos Estados Unidos, a realizar este feito.

O longa-metragem de 2019 também foi responsável pelo primeiro Oscar de Melhor Ator para o protagonista, Joaquin Phoenix. Além dele, "Coringa: Delírio a Dois" também conta com Lady Gaga como co-protagonista. Todd Phillips retorna para a direção e roteiro da sequência junto do o co-roteirista do primeiro Coringa, Scott Silver.