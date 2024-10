Coringa Delírio a Dois: filme arrecada bilheteria abaixo do primeiro filme em estreia após críticas

O filme 'Coringa: Delírio a Dois' arrecadou US$ 121,1 milhões na semana de lançamento de estreia pelo mundo, segundo informações do Box Office Mojo. A quantia é equivalente a R$ 660,1 milhões, mas parece bem distante de bater os US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) em bilheteria atingido pelo longa de 2019, que deu início ao Coringa do diretor Todd Phillips.

Somente nos Estados Unidos, o novo filme chegou aos US$ 40 milhões (cerca de R$ 218 milhões) em três dias, com estreia no último dia 4 de outubro. Somados os dados de outros países foram US$ 81,1 milhões (cerca de R$ 441,9 milhões).

Veja também Mylena Gadelha 'Coringa: Delírio a Dois' é um palco para Phoenix, mas diminui Lady Gaga e constrói história vazia

O Box Office Mojo ainda apontou que o filme arrecadou US$ 4,7 milhões no Brasil, valor equivalente à cerca de R$ 25,6 milhões. A estreia em solo brasileiro ocorreu na última quinta-feira (3).

Repleto de críticas, 'Coringa: Delírio a Dois' foi apontado como um dos filmes mais aguardados de 2024. Ainda assim, ficou muito abaixo de outros grandes lançamentos como 'Deadpool & Wolverine' (US$ 483 milhões) ou 'Divertida Mente 2' (US$ 295 milhões).