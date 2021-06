Conta de Samantha Schmütz no Instagram é desativada: "querem me enterrar"

Samantha Schmütz, 42, teve sua conta no Instagram desativada neste domingo (13). Ao entrar no perfil da atriz e humorista, a rede social apresenta uma mensagem que diz que aquela página não está disponível.

No Twitter, ela contou aos seguidores sobre o ocorrido: "Desativaram minha conta do Instagram!". Foram vários os fãs que criticaram e começaram a se mobilizar, marcando outros famosos, para que ajudem Samantha a recuperar seu perfil.

Legenda: Atriz anunciou suspensão da conta pelo Twitter Foto: Reprodução/Twitter

"Querem me enterrar, mas esqueceram que sou semente!", disse ela ainda. Não se sabe o porquê de a conta ter ficado indisponível. Normalmente, redes sociais como o Instagram tomam essa decisão após receberem denúncias contra determinada pessoa.

Legenda: Samantha demonstrou insatisfação com o cancelamento da conta Foto: Reprodução/Twitter

De acordo com o UOL, a assessoria de imprensa do Instagram informou que investiga o motivo pelo qual a conta foi desativada.

Polêmicas em meio à pandemia

Vale lembrar que as redes sociais de Samantha estiveram no centro de várias polêmicas recentemente. Amiga de Paulo Gustavo, morto em maio por complicações relacionadas à Covid-19, a humorista vem, desde então, usado seus perfis para atacar Bolsonaro e criticar a ineficácia do governo em garantir vacinas contra a doença mais cedo.

No começo do mês, ela se envolveu em uma polêmica com Juliana Paes. Esta, após o depoimento de Nise Yamagushi à CPI da Covid no Senado, fez uma publicação se solidarizando com a médica. Pouco depois, gravou uma série de vídeos rebatendo uma "colega" que a "agrediu com palavras" pelo posicionamento.

A suspeita é que a colega tenha sido Samantha. As duas atrizes já contracenaram em "Totalmente Demais" (Globo) e, logo em seguida, a própria humorista foi às redes sociais para rebater o vídeo de Juliana.

"Não existe nenhuma extrema esquerda atuando com poder relevante no Brasil. Não é obrigação de nenhum artista ou de qualquer cidadão ter uma posição política pública. Mas é bem-vindo aquele que quando resolve se pronunciar entenda minimamente sobre o que escolheu colocar em pauta", disse ela na ocasião.

A polêmica continuou viva e, nos últimos dias, Samantha foi alvo de críticas de alguns internautas depois de ter curtido uma imagem que comparava Juliana a Bolsonaro.

Na noite deste sábado (12), ela chegou a alfinetar um famoso cuja identidade deixou em sigilo, justamente no Instagram, dizendo que "tem muito famoso se passando por artista somente para vender shampoo! Se liguem".