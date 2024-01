Conheça as fantasias da quarta temporada de 'The Masked Singer Brasil'

A quarta temporada do "The Masked Singer Brasil" estreia no dia 21 de janeiro para animar as tardes de domingo da TV Globo. O programa vai ao ar depois de "Temperatura Máxima", com o comando de Ivete Sangalo.

Na nova edição, haverá a co-host, Kenya Sade, que deve interagir com os convidados e mostrar os bastidores. Há um novo grupo de jurados, composto por José Loreto e Paulo Vieira, que se juntam a Taís Araujo e Sabrina Sato.

O grupo de personagens faz alusão às diferentes regiões do Brasil. No reality, o cenário terá formato de arena 360º, e os mascarados devem animar a plateia com danças e músicas.

Quem são os mascarados em 2024?

Neste ano, o reality conta com doze personagens mascarados. Confira:

Preguiça: com fala lenta, ela deve entregar muita performance;

Legenda: Fantasias de Preguiça, Bode, e Chimarrão Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Cuco: é ansioso, e ora pode aparecer mais jovem ou mais velho;

Legenda: Fantasias de Cuco, Dona Formiga, e Etzinho Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Livro: intelectual e simpático, apresentará gêneros literários diferentes;

Legenda: Fantasias de Livro, Mamãe Abacate e MC Porquinha Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

possui voz exuberante e uma performance impressionante; Trevo: apaixonada por samba e Carnaval.