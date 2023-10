Como foi o Quem Quer Ser Um Milionário neste domingo (29)? Veja as perguntas

Neste domingo (29), foi ao ar mais um episódio do "Quem Quer Ser um Milionário" no "Domingão com Huck", na TV Globo. No quadro, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais para tentar alcançar a premiação máxima de R$ 1 milhão.

A dinâmica começou com seis competidores disputando a vaga para percorrer a "trilha do milhão". Foram eles: Jullie (João Alfredo/PE), Sergio (Acopiara/CE), Arthur (Paracatu/MG), Iara (Marília/SP), Henrique (São Paulo/SP) e Eliza (Pirambu/SE).

Na etapa, os participantes tiveram que responder uma pergunta de inglês. A pessoa que respondesse corretamente e mais rápido teria a chance de concorrer ao milhão. Henrique foi o vencedor e avançou para a fase seguinte. Ele tem 28 anos e é jornalista e geógrafo.

O jornalista, que foi inscrito no quadro pela mãe sem ser avisado, teve um ótimo desempenho e chegou à pergunta de R$ 300 mil, mas, como não havia selecionado seu porto seguro no jogo, acabou desistindo ao não saber uma resposta e levou R$ 150 mil para casa. O participante acertou 13 perguntas e decidiu parar na 14ª.

Confira as perguntas:

1. O famoso conto árabe, inserido em várias traduções do "Livro das mil e uma noites", narra a história de Ali Babá e os quarenta:

a) Comerciantes

b) Ladrões

c) Guerreiros

d) Marujos

2. Um homem que se veste com roupas femininas e extravagantes para executar uma performance artística é chamado de "drag...":

a) Princess

b) Girl

c) Queen

d) Ball-z

3. Qual é o nome da moeda oficial da Índia?

a) Euro

b) Franco

c) Iene

d) Rúpia

4. Qual é o nome do presidente do Brasil eleito pelo Colégio Eleitoral em 1985 e que faleceu antes de tomar posse?

a) José Sarney

b) Jânio Quadros

c) Tancredo Neves

d) Café Filho

5. Bruna Marquezine estreou como atriz quando era criança. A primeira novela da qual ela participou foi:

a) Desejo Proibido

b) Mulheres Apaixonadas

c) América

d) Salve Jorge

6. Qual país abandonou a Primeira Guerra Mundial por conta de conflitos que geraram uma grande revolução política e social dentro de suas fronteiras?

a) Alemanha

b) Inglaterra

c) Japão

d) Rússia

7. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar devido a qual fator?

a) Ausência de um satélite

b) Efeito estufa

c) Radioatividade na superfície

d) Rotação retrógrada

8. A obra "Abaporu”, de Tarsila do Amaral, faz parte do acervo permanente de qual destes museus?

a) Malba - Buenos Aires

b) Masp - São Paulo

c) MoMA - Nova Iorque

d) MOMAT - Tóquio

9. Qual jogador marcou o gol mais rápido em partidas de Copa do Mundo?

a) Bryan Robson, da Inglaterra

b) Celso Ayala, do Paraguai

c) Clint Dempsey, dos EUA

d) Hakan Sukur, da Turquia

10. Antes de se tornar território norte-americano, o estado norte-americana da Louisiana foi colonizado por qual destes países?

a) México

b) Holanda

c) França

d) Portugal

11. Quando falamos de Carolina Reaper, estamos nos referindo a uma:

a) Lenda urbana

b) Variedade de pimenta

c) Grife europeia

d) Tecnologia de automação

12. No livro “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri, em qual circulo do Inferno são punidos os suicidas, que se tornam árvores arranhadas por harpias?

a) 6º círculo

b) 7º círculo

c) 8º círculo

d) 9º círculo

13. Em 2018, foi encontrada na Sibéria a cabeça intacta de um lobo de mais de 30 mil anos. O animal viveu em qual destas épocas?

a) Holoceno

b) Plioceno

c) Pleistoceno

d) Oligoceno

14. Qual é a altura da Torre Atto, a maior torre de estudos climáticos do mundo, instalada no meio da floresta amazônica?

a) 300 metros

b) 325 metros

c) 350 metros

d) 375 metros