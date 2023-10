Quem ganhou a Prova de Fogo em 'A Fazenda' 2023? Veja qual o poder da chama e quem está na baia

Os participantes da A Fazenda 2023, da Record TV, disputam a Prova de Fogo que define a dinâmica do reality, neste domingo (29).

O Poder do Lampião dá ao vencedor as chamas Laranja e Branca que podem interferir na formação da roça, como é chamado o grupo que pode ser eliminado do programa. No caso desta semana, o público escolheu a chama Laranja. As informações são do Splash, do portal Uol.

A apresentadora do reality, Adriane Galisteu, explicou que o poder da Chama Laranja faz com que 4 participantes tenham os votos anulados e precisem votar em outros participantes (com exceção do ganhador). Já a função da Chama Branca só será revelada ao vivo.