Cid Moreira relembra morte da filha e se solidariza com Whindersson Nunes: 'fiquei muito comovido'

O jornalista Cid Moreira, 93, utilizou o perfil no Instagram para se solidarizar com o humorista Whindersson Nunes, que perdeu o filho que nasceu prematuro. No post, o ex-apresentador do Jornal Nacional relembrou a morte da filha, Jaciara Moreira, que foi vítima de enfisema pulmonar, no ano passado.

“Eu fiquei muito comovido com essa foto no Instagram do Whindersson Nunes! Os meses de espera. O amor! A ansiedade e, infelizmente, no final a dor! Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando! Não perdi a minha filha bebê! Ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela! Imagina os sonhos e expectativas que uma criança traz para nossas vidas?”, postou Cid Moreira na rede social.

João Miguel era fruto da união entre Whindersson Nunes e Maria Lina. Ele nasceu no último sábado (29) e morreu na segunda-feira (31).

O bebê nasceu com apenas 22 semanas de gestação e foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal ainda nos primeiros minutos de vida.



No Instagram, Whindersson exaltou a força de Maria durante o parto. "A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai", afirmou.

Maria Lina também falou da chegada adiantada do filho. "João Miguel nasceu num parto prematuro com 22 semanas e 2 dias. As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nesse momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo", disse.

Música escrita para o filho no hospital

Whindersson Nunes revelou uma música inédita, na tarde de segunda-feira (31). Segundo ele, a letra foi inspirada no filho e ele escreveu ainda durante internação do pequeno hospital.

"Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Te amo filho", escreveu Whindersson Nunes.

Maria Lina se pronuncia

Logo após Whindersson utilizar as redes sociais para falar da partida do filho, Maria também deixou mensagem emocionada sobre o falecimento da criança.

Ao definir o estado atual como "despedaçada", a estudante de engenharia ressaltou a conexão com o filho apesar do pouco tempo fora da gestação.

Maria Lina Mãe de João Miguel "Sua falta aqui comigo, causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca"

Além disso, ela classificou o momento do parto como o mais mágico da vida, deixando ainda as impressões dela e de Whindersson como pais.

"Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho te parir, todos esses momentos vão ficar para sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida", disse.

Nas redes, o casal compartilhou momentos íntimos da gravidez

"Eu e seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora. Obrigada meu João Miguel, você é tudo que a mamãe e papai sempre sonharam, obrigada por nos ensinar tanto sobre o amor", finalizou.