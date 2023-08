Celebridade do TikTok, Caleb Coffe cai de penhasco de 18 metros no Havaí

Caleb Coffee, celebridade do TikTok, caiu de um penhasco de mais de 18 metros, no Havaí, Estados Unidos, em meio a rochas de lava quente, conforme divulgou o site americano “Just Jared”.

O tiktoker, que se mudou recentemente para o Havaí, estava fazendo uma caminhada com amigos, na quarta-feira (16), quando o acidente aconteceu. Caleb foi levado de helicóptero para o hospital e está na UTI.

A família do jovem criou uma vaquinha virtual, para arrecadar 100 mil dólares, já que ele não tinha seguro médico no momento do acidente.

“Os médicos e todos estão nos dizendo que ele tem sorte de estar vivo e é um dos mais fortes que existem. Ainda não sabemos a extensão total de seus ferimentos", diz nota da família.

Seus ferimentos atuais incluem fratura da coluna vertebral, fêmur quebrado, cotovelo, pulso e vários cortes e queimaduras em todo o corpo. Os médicos nos informaram que mais lesões provavelmente aparecerão nas próximas semanas.

Vídeo

Na madrugada desta sexta-feira (18), Caleb postou um vídeo em sua conta no TikTok agradecendo as orações que tem recebido de quem o acompanha.

“Essa não é a primeira vez que eu quase morro na minha vida. Quando eu era novo, tive grandes convulsões e quase morri. Ontem eu quase morri também. Foram 68 pés de altura (20 metros). Nem posso imaginar. Não me lembro direito. Eu acordei e pensei que fosse morrer. Eu não morri. Obrigada, Deus", disse ele, que aparece com ferimentos no rosto e dentes quebrados.

Caleb Coffee tem 11 milhões de seguidores no TikTok e 1 milhão de seguidores no Instagram