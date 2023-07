O que é 'red flag'? Veja o significado e exemplos do termo que viralizou nas redes sociais

Caraterísticas tóxicas ou problemas de relacionamento sempre chamaram atenção em discussões nas redes sociais. Nas últimas semanas, no entanto, esses assuntos entraram para a trend das "red flags", as "bandeiras vermelhas", em termo traduzido ao português, que tem sido usada para mostrar traços de personalidades em pessoas ou relações como espécie de alerta para mulheres e homens.

Em vários vídeos, a maioria protagonizado por mulheres, situações que já ocorreram em encontros ou relações de longa data são apontadas como formas de determinar atitudes tóxicas que podem acionar uma espécie de alerta e, assim, destacar se vale a pena ou não manter um laço.

Vale lembrar que as questões citadas nos conteúdos não configuram uma lista exata do que pode ser visto como uma "red flag" em um relacionamento. Por conta disso, a trend até ganhou uma vertente mais leve no Twitter, por exemplo, quando usuários começaram a brincar com situações mais simples que poderiam virar motivo de reclamação.

Enquanto isso, até famosos brasileiros e internacionais, como Luísa Sonza e Kylie Jenner, entraram na onda e produziram conteúdo na plataforma chinesa.

O que é uma 'red flag'?

Segundo a trend o TikTok, uma red flag é caracterizada por traços pouco saudáveis ou tóxicos que podem ser vistos em um relacionamento, seja ele recente ou de longa data.

Entre os exemplos, usuários citam traços que são construídos desde a infância ou que se sobressaem em um contato romântico. Problemas familiares, ciúmes de amigos, pessoas que não se comunicam bem ou que não sabem ser carinhosas estão entre alguns dos problemas citados.

Apesar disso, nem todas as atitudes citadas nos vídeos podem ser consideradas pontos de atenção. Isso ocorre porque algumas questões podem ser assuntos discutidos de forma mais profunda pelo viés psicológico, já que os profissionais que realizam esse acompanhamento estão aptos a adentrar nessa análise com maior propriedade.

No TikTok

Ainda assim, muita gente aderiu à trend e viralizou na rede. Um dos temas mais citados, por exemplo, permeia as relações com as mães. Pessoas submissas demais ou que tratam a mãe mal? Tudo isso entrou para a discussão na rede de vídeos.

Até um filtro ganhou destaque, mostrando quais as possíveis "red flags" de uma pessoa. Nesse caso, entretanto, o filtro criado determina, de forma aleatória, alguns problemas que podem ser citados como brincadeira.

Veja alguns:

No Twitter

Já no Twitter, muita gente optou por falar da situação de forma bem-humorada, citando traços mais básicos que poderiam virar motivo de reclamação.

Veja alguns exemplos: