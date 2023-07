Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da Zona de Risco?

Giulia Garcia, Ricardo Villardo e Victoria Macan estão na Zona de Risco em A Grande Conquista. A berlinda foi concluída nessa quarta-feira (5), após Sandra Melquiades ganhar a Prova da Virada, se livra e indicar o ator para ocupar sua vaga entre os participantes que podem ser eliminados do reality show.

Os espectadores agora escolhem quem são os favoritos para ficar na atração. Quem tiver o menor número de votos sai do programa na noite desta quinta-feira (6), quando o resultado é divulgado durante o ao vivo.

PROVA DA VIRADA

Sandra Melquiades, Victoria Macan e Giulia Garcia disputaram a dinâmica que, nesta semana, foi diferente: antes de competir, as conquisteiras tiveram que revelar quem queriam indicar à Zona de Risco caso vencessem. Giulia optou por Nati Deodato, Sandra por Ricardo Villardo e Vic por Alexandre Suita.

Em seguida, as três tiveram que sabotar as tarefas das rivais, que era se livrar do maior número possível de bolinhas do lado vermelho da quadra. Sandra venceu ao ficar somente com três bolinhas.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Nessa terça-feira, os donos da mansão Victoria e Murilo Dias concordaram em escolher Sandra para a berlinda.

Depois, os demais participantes indicaram qual dos proprietários deveriam disputar o favoritismo do público. Victoria foi a mais votada e ocupou a segunda vaga na zona.

No cara a cara, somente Giulia, Daniel Toko e Gyselle Soares poderiam ser votados, devido à última consequência escolhida pelos espectadores do reality show. Giulia recebeu sete votos e ocupou o último lugar da berlinda.

Com a vitória de Sandra na Prova da Virada, nessa quarta-feira, Ricardo Villardo foi indicado por ela para fechar a versão final do Zona de Risco.