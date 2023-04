Carla Diaz desmente boatos de câncer e saída do Dança dos Famosos

Carla Diaz foi às redes sociais, nesta quarta-feira (26), desmentir os boatos de que estaria novamente com câncer. A atriz já superou um tumor na tireóide, diagnosticado em 2020, e garantiu estar bem de saúde.

Nos 'Stories' do Instagram, a também ex-BBB garantiu que não vai abandonar o quadro 'Dança dos Famosos', no Domingão com Huck, na Globo. "Começou a sair essa semana que eu fiquei com gastroenterite e tudo o mais, que Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou câncer. Queria dizer que isso não tem nada a ver", afirmou.

A artista confirmou que precisou negar um convite para o quadro quando ainda estava em tratamento, no ano passado. "Acredito que essas matérias fizeram uma relação com o convite que recebi há anos, quando descobri o câncer. E aí, obviamente, tive de me cuidar e falar 'não'", explicou.

"Me cuidei, me curei e estou aqui, firme e forte, no 'Dança'. Então, fiquem tranquilos, porque até amigos meus vieram perguntar o que estava acontecendo, se saí do quadro. Não é isso, não. Temos que ter muita responsabilidade com o que postamos na internet. Às vezes, uma fake news é colocada para as pessoas por falta de interpretação ou por palavras mal usadas", concluiu.

Câncer na tireóide

Em julho de 2020, Diaz descobriu um nódulo na tireoide e, após se submeter a exames, teve a confirmação de que se tratava de um nódulo maligno. Ela passou por uma cirurgia e foi curada no mesmo ano.