Cantora Rosana diz que ficará fora das redes sociais após receber críticas por aparência

A cantora Rosana usou as redes sociais para falar sobre os ataques que tem recebido por conta da aparência. Recentemente, a dona do hit "Como uma deusa" apareceu no programa 'Domingão com Huck' e chamou atenção pelos vários procedimentos estéticos no rosto.

"Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração, à todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico", escreveu ela em um comentário de publicação no Instagram.

Apesar disso, ela não chegou a revelar no perfil por quanto tempo deve se afastar das redes sociais.

Críticas

Rosana tem 68 anos atualmente e apareceu no programa de Huck para participar de um quadro ao lado da atriz Deborah Secco, no 'Lip Sync', ainda na semana passada. Logo após isso, as críticas cresceram nas redes.

Alguns usuários do Twitter, por exemplo, atentaram para o fato dos diversos procedimentos e resolveram comentar a situação. Outros chegaram a brincar com aparência da artista.

"Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada, que fica na internet ofendendo pessoas públicas! Hoje em dia fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro, não. Cyberbullying dá processo e cadeia", disse Rosana em outro comentário.