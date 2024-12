Bruna Biancardi escolhe irmã para ser madrinha da 2ª filha com Neymar

Bruna Biancardi e Neymar escolheram a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, para ser a madrinha da segunda filha do casal. A própria Bianca contou as novidades aos seguidores no Instagram, no domingo (29).

“Recebi um presente para a vida toda: ser madrinha dessa pequena. Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para ela”, escreveu ela na legenda da imagem que mostra o chá revelação do sexo da bebê, que aconteceu dia 25 de dezembro.

Em junho de 2023, Bianca chegou a publicar um longo texto nas redes sociais criticando Neymar pela forma como ele estava lidando com as notícias de supostas traições no relacionamento com Bruna.

"Valores, compromisso, caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e arrependimento. Está dando risadas nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e assumir a culpa pelo que faz", disse na época.

Em julho deste ano, Bruna e Neymar reataram, e os laços familiares foram fortalecidos novamente. Hoje, Bianca e Neymar convivem em harmonia.

O jogador, aliás, vai ser pai pela quarta vez. Ele já é pai de Davi Lucca (com Carol Dantas), de 13 anos, de Helena, de 6 meses (com a modelo Amanda Kimberlly), e de Mavie, de 1 ano, com Bruna.