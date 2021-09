Atriz Marina Miranda morre aos 90 anos no Rio de Janeiro

A atriz Marina Miranda, de 90 anos, faleceu nesta terça-feira (21), após dias internada em coma irreversível no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela filha da artista, Sylvia Miranda, à revista Quem.

Marina ficou famosa na televisão por duas personagens. A primeira, Crioula Difícil, apareceu no humorístico 'Balança mas não cai', interpretada entre 1950 e 1967. Enquanto isso, Dona Mandala/Charanga, surgiu na 'Escolinha do Professor Raimundo', entre 1992 e 1993.

Estado de saúde de Marina Miranda

No último domingo (19), Sylvia compartilhou notícias sobre o estado de saúde da mãe. "Infelizmente, minha rainha, minha mãe entrou em coma devido ao Alzheimer e o estado está irreversível. Ela está com tuberculose, escara na 3 derme, infecção urinária, pulmonar", revelou.

Já na segunda (20), Marina saiu da UPA, onde estava internada, para ir ao hospital Miguel Couto. Ainda assim, familiares tentavam uma transferência para outra unidade.

"Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela lá. Ela tem amigos muito fiéis. E ela, indo para um particular, os amigos e parentes vão poder vê-la. Estou em oração, eu creio num Deus vivo", escreveu a filha.

Famosos lamentam

Com a notícia da morte da atriz, alguns famosos lamentaram a partida. Hélio de La Peña foi um dos que falaram sobre o talento e a importância do trabalho de Marina Miranda.

Legenda: Hélio de La Peña deixou os sentimentos pela morte da atriz Foto: reprodução/Instagram

"Marina Miranda foi um ícone pouco reconhecido. Por décadas foi uma mulher preta pioneira no humor irreverente, iconoclasta, abusado", escreveu o artista.