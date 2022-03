Ator Sean Penn deixa Ucrânia a pé e segue até a Polônia junto de refugiados

O ator e diretor norte-americano Sean Penn, que resolveu visitar Kiev, na Ucrânia, para gravações de um documentário sobre a invasão do país pela Rússia, precisou seguir a pé da cidade até a Polônia junto de milhares de refugiados.

O ator, que tem 61 anos, publicou o relato no Twitter na última segunda-feira (1), junto de uma imagem na qual aparece com uma bagagem sobre rodas enquanto caminha por uma longa estrada cheia de carros.

"Eu e dois colegas caminhamos quilômetros até a fronteira polonesa depois de abandonar nosso carro na beira da estrada", escreveu em parte da legenda do tuíte.

Foto: reprodução/Twitter

"Quase todos os carros nesta foto levam apenas mulheres e crianças, a maioria sem nenhum sinal de bagagem. Um carro é seu único bem de valor", completou, sem, no entanto, revelar por qual motivo teve que abandonar o próprio veículo.

Saída do país

Segundo a agência internacional Reuters, Mara Buxbaum, uma porta-voz em Los Angeles, pontuou que Penn deixou a Ucrânia em segurança. Ela também não explicou os motivos para a saída com urgência.

Desde a última quinta-feira (24), o artista havia se dirigido ao país para participar de uma coletiva de imprensa com o presidente Volodymyr Zelenskiy. Penn gravou parte de um documentário que deve mostrar detalhes sobre a crise.

Para as entrevistas, Sean Penn conversou com militares ucranianos, políticos e ate mesmo jornalistas. A produção do material havia começado ainda em novembro do ano passado, quando existia apenas a tensão entre as duas nações.

De acordo com a Hollywood Variety, o material está sendo produzido para a Vice Studios, uma empresa de mídia e transmissão digital dos EUA e do Canadá.