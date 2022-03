Tropa russa anuncia ter tomado 'controle total' de Kherson, no sul da Ucrânia

O exército russo anunciou nesta quarta-feira (2) que tomou o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, no início do sétimo dia da invasão iniciada por Moscou contra o país vizinho.

"As divisões russas das Forças Armadas tomaram o controle total do centro regional de Kherson", afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, Igor Konashenkov.

Poucos minutos antes, às 6h43 GMT (3h43 de Brasília), o prefeito da cidade, Igor Kolikhayev, havia anunciado que a localidade ainda estava sob controle da Ucrânia.

A cidade e seus subúrbios sofreram nas últimas horas intensos bombardeios. Esta região fica na fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O exército russo já conquistou o controle do porto de Berdiansk e executa uma grande ofensiva contra Mariupol, também no sul do país.

