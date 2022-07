Após Deborah Secco falar que traiu todos os ex, Marcelo Falcão comenta: 'sinto por ela'

Ex-namorado da atriz Deborah Secco, o cantor Marcelo Falcão comentou a fala da carioca sobre ter "traído todos os ex-namorados". Entre 2004 e 2006, o casal viveu junto. Ela chegou a fazer uma tatuagem com o nome do cantor no pé.



"Eu sinto por ela porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa, eu respeito o sentimento dela, mas, hoje, jamais na minha vida vou falar [mal] de alguém, respeito máximo por ela e por qualquer outra [mulher] que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por ela [Deborah], eu talvez não tivesse conhecido minha [atual] mulher", disse Falcão em entrevista ao "TV Fama" (Rede TV!).

Esposa de Marcelo Falcão

Atualmente, Falcão é casado com Érica Bauchiglione, com quem teve o pequeno Tom. Ele elogiou o atual relacionamento com a australiana: "De tudo o que eu vivi, foi a oportunidade mais linda da minha vida", declarou.

Entrevista de Deborah Secco

Em 2019, Deborah disse que "sempre traía" para sair das relações."Precisava me apaixonar por alguém para ir embora. Parece que eu tinha um apego aos maus tratos, às relações abusivas", disse em um vídeo do canal de YouTube de Thaís Fersoza.

A atriz explicou que não tinha essa atitude por ser "galinha", mas para tentar se livrar das situações que vivia. Apesar disso, admitiu: "Não era uma pessoa correta, eu não era sincera. Tentava ser uma pessoa melhor. Mas com o Hugo eu contei tudo o que eu fiz. Naquele momento vi o quanto era bom você ser você e abraçar seus defeitos", afirmou Deborah Secco.