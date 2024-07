Apartamento alugado por Bad Bunny na série 'Dominando Manhattan', da Netflix, é vendido por R$ 81 mi

Um apartamento de luxo localizado em Nova York, e que serviu de cenário para a série "Dominando Manhattan", da Netflix, foi vendido por US$ 15 milhões — cerca de R$ 81,6 milhões —, nos Estados Unidos. Na produção, a imobiliária do corretor Ryan Serhant consegue alugar o imóvel para o rapper Bad Bunny.

Veja também Zoeira Ingrid, de 'Casamento às Cegas', anuncia pausa nas redes sociais: 'Respirar fundo' Zoeira Veja como ficou Patrick, de 'Casamento às Cegas', após transplante capilar Zoeira Kevelin Gomes nega ser amante de Yuri Lima: 'Só estava sendo recíproca a ele'

Na época do seriado, os agentes imobiliários mostraram que foi difícil emplacar o local no mercado, devido ao preço. No entanto, em maio deste ano, o bem foi vendido para o banqueiro Viswas "Vis" Raghavan e Pamela Raghavan, conforme o portal imobiliário The Real Deal.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

O apartamento de luxo, que fica no condomínio "Jardim", em Chelsea, apareceu em alguns episódios da primeira temporada de "Dominando Manhattan". Neles, vários corretores da Serhant discutem entre si sobre questões pessoais durante uma festa para atrair propostas.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Ao fim da temporada, o lance de aluguel vencedor do imóvel dado por Bad Bunny foi aceito — primeiro por US$ 100 mil, ou seja, cerca de R$ 544 mil, por mês e, após, mais alto, por US$ 150 mil por mês, equivalente a mais de R$ 810 mil —, acabando com a mudança imediata do músico.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

O rapper permaneceu no apartamento durante o ano passado, segundo o The New York Post.