Viúva de Gugu pede na Justiça para ser inventariante dos bens do apresentador

Rose Di Matteo, viúva de Gugu Liberato, entrou com um pedido na Justiça para ser inventariante dos bens do apresentador. De acordo com a colunista da Folha de São Paulo Mônica Bergamo, a médica diz estar passando por “dificuldades de toda natureza” com as filhas, já que Gugu era o “provedor”.

No documento, ela argumenta que foi companheira do apresentador por quase 20 anos e ainda é a representante legal das filhas Sofia e Mariana.

No testamento, Gugu deixou a irmã, Aparecida Liberato, como inventariante da herança e curadora dos filhos. Rose não é mencionada para usofruto e administração dos bens.

A viúva alega que a ausência de seu nome no testamento, redigido em 2011, seria devivo a uma “crise na união” na época. A médica também informou que entraria na Justiça para pedir o reconhecimento da união estável com o comunicador.

Ainda segundo a colunista, alguns familiares de Gugu dizem que Rose está seguindo conselhos de “terceiros não contemplados no aludido testamento”. Outros declaram que ela não seria esposa do apresentador, mas sim uma amiga e mãe de seus filhos.