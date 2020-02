Viúva de Gugu aceita pensão menor que valor recebido pela mãe do apresentador

A médica Rose di Matteo, viúva de Gugu Liberato, cogitou peticionar à Justiça para que sua pensão fosse igualada ao valor recebido pela mãe do apresentador, mas optou por manter a quantia em R$100 mil. Maria do Céu recebe atualmente R$163 mil mensais do espólio de Gugu. As informações são da colunista Mônica Bergamo do jornal Folha de São Paulo.

Durante o processo, juiz José Walter Chacon Cardoso definiu o montante da pensão de Rose alegando que a viúva e Maria do Céu teriam despesas "equivalentes". No entanto, a pensão da mãe de Gugu foi definida no inventário assinado pelo apresentador em 2001, no valor de R$100 mil. Com as correções inflacionárias, ela recebe atualmente R$160 mil.

Segundo o advogado de Rose di Matteo, Nelson Willians, a médica ficou sem recursos financeiros para manter as despesas da casa onde vive, após a morte de Gugu. A inventariante do espólio do apresentador é a irmã dele, Aparecida Liberato, que não teria repassado recursos para a viúva. Mãe dos três filhos de Gugu, Rose não foi citada no testamento do apresentador.

Em dezembro de 2019, Rose di Matteo acionou a Justiça solicitando o reconhecimento de união estável com o apresentador, com quem se relacionou por duas décadas. Os dois não eram casados oficialmente. Se Justiça reconhecer a relação, Rose Miriam anula o testamento e fica com 62,5% do patrimônio do apresentador.