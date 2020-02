Thyane Dantas ganha aniversário surpresa de 29 anos e homenagem de Wesley Safadão

A influenciadora digital Thyane Dantas ganhou aniversário surpresa na madrugada desta terça-feira (18). Ela completou 29 anos. Wesley Safadão publicou vários vídeos, no instagram, dos familiares durante comemoração. O casal ainda dançou ao som de "O Que é Que Tem" da dupla Jorge e Mateus.

"Meu amor, como é bom te amar e como é bom ver nossa família crescendo ao seu lado. Hoje é o seu dia e mais uma vez quero declarar o sobrenatural de Deus na sua vida, sua essência transmite luz e isso se reflete em todos nós. Você é uma mulher admirável que a cada dia amo mais e mais! Eu não consigo imaginar minha vida sem a sua, você me completa em todos os sentidos. Que Deus abençoe seu novo ano de vida. Você é tudo pra mim, obrigada por me fazer o homem mais feliz do mundo! Parabéns! Te amo muito!", publicou o cantor no instagram.

Wesley Safadão e Thyane Dantas são casados desde agosto de 2016. De herdeiros, o casal teve Ysis de cinco anos e Dom de um.