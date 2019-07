Sandy chora no primeiro show da turnê com Júnior em Recife

O primeiro show da turnê Nossa História, que marca o reencontro da dupla Sandy e Júnior após 12 anos afastados, realizado em Recife, na noite desta sexta-feira (12), foi marcado por muita emoção. Sandy chegou a ficar com os olhos marejados ao ouvir o público gritando "eu não vou embora!", após os irmãos encerrarem a apresentação com a música “Cai a Chuva” enquanto uma chuva de papel picado caía sobre a platéia.

Os fãs surpreenderam os artistas no final da apresentação de cerca de duas horas ao cantarem Quando Você Passa (Turu Turu), música que havia ficado de fora do setlist. Em resposta, a dupla voltou ao palco e se juntou ao coro.

Além dos sucessos, a apresentação também foi abrilhantada pelas trocas de roupa e até um vídeo depoimento de Sandy e do irmão Júnior, mostrado em um telão, que foi precedido pela canção Desperdiçou.

Atendendo o pedido feito pela música Vâmo Pulá! , o público tirou o pé do chão, tornando o momento um dos mais eufóricos da apresentação.

Além de Recife, a turnê "Nossa História" passará por Salvador (13 de julho), Fortaleza (19 de julho), Brasília (20 de julho), Rio de Janeiro (3 de agosto), Belo Horizonte (17 de agosto), São Paulo (24 e 25 de agosto e 12 e 13 de outubro), Curitiba (31 de agosto), Manaus (13 de setembro) e Belém (14 de setembro).

No repertório do show de Sandy e Júnior estão hits como Nada Vai Me Sufocar, Replay, A Lenda, Desperdiçou, Era Uma Vez, O Amor Faz, Maria Chiquinha, Eu Acho Que Pirei, Vamô Pulá, Estranho Jeito de Amar, Quando Você Passa (Turu Turu), As Quatro Estações, Olha o Que o Amor me Faz, Inesquecível, Não Dá Pra Não Pensar, Você Pra Sempre (Inveja), Ilusão, Não Ter, Cai a Chuva, Com Você, Dig Dig Joy, No Fundo do Coração, Love Never Fails e Words Are Not Enough.