Músicos e fãs prestam homenagem aos três anos da morte de Belchior

“Eu sei de tudo/ na ferida viva/ do meu coração”. Ganhei esse LP do Belchior. Foi produzido por ele. A dedicatória com caneta esferográfica vai se apagando com o tempo. Hoje, há três anos, foi o dia de sua despedida final. Suas canções estão vivas nas feridas do coração mais do que nunca. #belchior #LP #ceará #mpb #músicacearense #quarentena