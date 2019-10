Murilo Benício será pai de seu filho da vida real na novela Amor de Mãe; conheça personagens

O ator Murilo Benício vai interpretar o empresário Raul na próxima novela das 21h da TV Globo, "Amor de Mãe". A trama de Manuela Dias estreia em novembro e deve substituir "A dona do Pedaço". O personagem de Benício é casado com Lídia (Malu Galli) e pai de Vinícius (Antônio Benício). A ficção vai unir a família da vida real, pois

Antônio, que faz sua primeira novela, é fruto do relacionamento de Murilo com a atriz Alessandra Negrini.

Murilo e Alessandra se separaram antes de Antônio completar dois anos. Reprodução

Na trama, Raul vive uma relação extraconjugal com Estela (Letícia Lima), piloto de seu avião particular, mas é por conta de Érica (Nanda Costa), que o personagem decide por fim ao casamento de 20 anos com Lúcia, que está desgastado. No enredo, o sobrenome de Lídia foi fundamental para a carreira do empresário. Em entrevista, Murilo Benício revelou acreditar que o principal conflito de Raul na trama será enfrentar imprevistos que a vida oferece.

Na foto com os dois herdeiros: Antonio Negrini e Pietro, que é filho de Murilo com a atriz Giovana Antonelli Reprodução/Instagram

O ator, que também está no ar na reprise de "Avenida Brasil", está namorando Manuela Dias, autora da trama das 21h. Murilo Benício esteve casado com a atriz Debora Falabella e os dois anunciaram separação, depois de 7 anos juntos, em maio. Além de Antonio, Murilo é pai de Pietro, que nasceu enquanto o ator era casado com Giovanna Antonelli.